Mannheimer Uni-Klinikum: Hans-Jürgen Hennes neuer Medizinischer Geschäftsführer

Mannheim.Der Aufsichtsrat des Mannheimer Uni-Klinikums hat Hans-Jürgen Hennes für zunächst fünf Jahre zum neuen Medizinischen Geschäftsführer und somit zum Nachfolger des nach Freiburg abgewanderten Frederik Wenz gewählt. Das teilte die Universitätsmedizin Mannheim am Freitagnachmittag mit. Zudem bestätigte das Gremium Freddy Bergmann für die nächsten fünf Jahre als Kaufmännischen Direktor. Der "Mannheimer Morgen" hatte zuvor exklusiv über die Personalie Hennes berichtet.

„Die neue Geschäftsführung wird die begonnene Restrukturierung des Universitätsklinikums gemeinsam weiter vorantreiben“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz, Vorsitzender des Aufsichtsrats, der Mitteilung zufolge: „Ich freue mich, dass Herr Bergmann seine erfolgreiche Arbeit als Kaufmännischer Geschäftsführer des Universitätsklinikums fortsetzen wird und so die notwendige Kontinuität in der aktuellen Restrukturierungsphase sichert.“

Professor Hennes ist Facharzt für Anästhesiologie und Master of Business Administration. Der 61-jährige gebürtige Speyerer ist derzeit noch Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Karlsruhe, zuvor leitete er Krankenhäuser in Dortmund, Mainz und München. Als Anästhesist war er Oberarzt sowie Rettungs- und Hubschrauberarzt am Universitätsklinikum Mainz, wo er auch Medizin studiert und promoviert hat. Außerdem absolvierte er einen mehrjährigen Aufenthalt mit klinischer und wissenschaftlicher Tätigkeit als Visiting Assistant Professor an der Johns Hopkins Medical School in Baltimore, USA.