Mannheimer Wasserturm-Fontänenanlage legt Pause ein

Mannheim.Am nächsten Montag, 24. August, wird das Wasser der Fontänenanlage am Friedrichsplatz für die turnusmäßige Reinigung abgelassen. Das teilte das Energieunternehmen MVV am Dienstag mit. Ab dem 28. August sprudeln die Fontänen dann wieder „wie gewohnt“, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Der Hintergrund für die Kurzpause ist folgender: Jedes Jahr im Sommer steht für die Fontänenanlage am Wasserturm eine Reinigung der Becken und Anlagenteile auf dem Plan. Im Auftrag der Stadt überprüft die MVV die Anlagentechnik und befreit die Becken von „Verunreinigungen durch Laub, Kies und Abfälle sowie von Algen“, die sich in diesem Jahr aufgrund der warmen Temperaturen verstärkt gebildet hätten, so die MVV. Dazu lassen Mitarbeiter das Wasser aus den Kaskaden-, dem Rechteck- sowie dem Rundbecken ab.

Ab Freitag, 28. August, sprudeln die Fontänen dann wieder werktags von 12 bis 14 und von 16 bis 23 Uhr, an den Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 23 Uhr. Bis Sonntag, 4. Oktober, können sich die Mannheimer und die Besucher der Quadratestadt am Anblick der Fontänen erfreuen. Dann kommt die nächste Pause - denn anschließend wird die Anlage abgeschaltet und für die Winterpause vorbereitet.

Die Fontänen sprudelten in diesem (Corona-)Jahr noch recht wenig: Die Stadt entschied erst im Juni, dass die Brunnen eingeschaltet werden und die Fontänen am Friedrichsplatz wieder sprudeln dürfen. Traditionell beginnt die Saison für die Wasserspiele an Ostern. Das fiel in diesem Jahr aber aus – und nicht nur wegen Corona, damit sich keine Menschenansammlungen an den Wasserspielen bilden. Man hatte auch mit Fachfirmen ein neues, LED-gestütztes Beleuchtungskonzept erarbeitet. 84 neue Strahler ersetzten die bisher 114 Scheinwerfer – mit weniger Stromverbrauch. Die Vorbereitungen waren im April gemacht. Aber erst im Juni ging es dann eben los. Die MVV wartete aber auf Wunsch der Stadt mit den letzten Installationsarbeiten ab, da per Allgemeinverfügung ein Aufenthaltsverbot auf dem Platz galt. Aber auch als das aufgehoben wurde und man dort wieder spazieren gehen durfte, zögerte die Stadt die Freigabe mehrfach hinaus. Sie wollte verhindern, dass sich an warmen Tagen (etwa an Pfingsten) dort zu viele Leute treffen, sich gar in den Becken erfrischen – was unabhängig von Corona immer verboten ist. (mit pwr)