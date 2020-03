Maskeauf – Influencer klären über Corona auf

Koblenz.Diana zur Löwen sitzt in ihrem Wohnzimmer. Schaut in die Kamera. Ihr Instagram-Video ist unterzeichnet mit: „Wenn ich draußen bin, verhalte ich mich auch ohne Symptome so, als ob ich infiziert wäre. Sobald ich Menschen begegnen könnte, heißt es also: #maskeauf.“ Mit einem alten, schwarzen T-Shirt bastelt die Influencerin einen

...