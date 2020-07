Maskenpflicht: Handel pocht auf Lockerung

Mannheim..IHK-Präsident Manfred Schnabel hat sich mit einem Vorschlag in die Diskussion um die Maskenpflicht eingeschaltet. Er hält es für nachvollziehbar, dass Kunden beim Betreten von Geschäften weiterhin Masken tragen müssen. Allerdings sollten sich Kunden und Verkäufer in Beratungsgesprächen darauf verständigen können, auf Masken zu verzichten. Voraussetzung: Sie können den Abstand zuverlässig gewährleisten. „Ein solcher erster Schritt würde beratungsintensive Kundengespräche erleichtern und damit insbesondere den Fachhandel stärken.“ Die Regelung setze auf die Eigenverantwortung von Kunden, Verkäufern und Unternehmen und steigere damit die Akzeptanz.

Unterstützung für Schnabel kommt vom Handelsverband Nordbaden: „Wir brauchen eine Lösung, die auf mehr Eigenverantwortung setzt, weil die Maskenpflicht auch vielfach Unachtsamkeit auslöst“, sagte der Mannheimer Vizepräsident Hendrik Hoffmann. Repräsentative Umfragen belegten, dass jeder zweite Befragte öfter einkaufen gehen würde, wenn die Maskenpflicht entfiele. „Mit Maske sind wir in der Masse auf die Kunden angewiesen, die ganz gezielt etwas suchen und deshalb in die Geschäfte kommen. Was uns aber völlig fehlt sind die Kunden, die aus Lust am Shoppen und Stöbern, am An- und Ausprobieren in unsere Läden kommen“, so Geschäftsführer Swen Rubel. red/stp