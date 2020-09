Matt Mobley kehrt zu den Fraport Skyliners nach Frankfurt zurück

Basketball.Die Basketballer der Fraport Skyliners haben den US-Amerikaner Matt Mobley verpflichtet. Der 1,93 Meter große Guard erhält einen Vertrag für die kommende Saison, wie der Frankfurter Bundesligist am Dienstag mitteilte.

Der 26-Jährige werde voraussichtlich am Freitag in Frankfurt landen. "Matt ist ein sehr talentierter Scorer", sagte Trainer Sebastian Gleim. "Diese zweite Chance möchte ich nutzen, gemeinsam mit dem Team eine gute Saison spielen und hoffentlich die blau-weißen Farben auf einen Playoff-Platz führen", meinte Mobley. Er hatte bereits in der vergangenen Saison ein Spiel für die Hessen absolviert.