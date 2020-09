„Medicus“-Ausstellung öffnet mit neuen Corona-Stationen

Speyer.Beim Neustart der „Medicus“-Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz in Speyer werden der Corona-Pandemie elf neue Stationen gewidmet. „Der Ausbruch der Pandemie mit dem Erreger SARS-CoV-2 führt vor Augen, wie gegenwärtig und aktuell Geschichte sein kann.

Selten ist ein Ausstellungsthema derart untrennbar mit der aktuellen Zeitgeschichte verwoben“, betont Direktor Alexander Schubert. Da das Virus die Gesellschaft umgekrempelt hat, störten die in Knallgrün gehaltenen Corona-Stationen den neuen Einbahnstraßen-Rundgang ganz gezielt. Hingucker Am Eingang ist ein gehäkeltes Virus der saarländischen Künstlerin Katharina Krenkel, das neben dem mittelalterlichen Bader-Wagen die Blicke auf sich zieht.

Die Schau zur Medizingeschichte wird am Samstag, 5. September, unter Berücksichtigung der nötigen Sicherheitsvorkehrungen wieder eröffnet und soll bis 13. Juni 2021 zu sehen sein. Zeitgleich dürfen sich nur 100 Besucher in der Schau aufhalten. Möglich ist die Verlängerung laut Schubert nur durch das Entgegenkommen nationaler und internationaler Leihgeber - darunter der Louvre in Paris und die Uffizien in Florenz - die ihre Exponate nun für einen ungewöhnlich langen Zeitraum in Speyer lassen. Zu sehen sind mehr als 500 medizingeschichtliche Fundstücke aus 5000 Jahren.

Darunter Schröpfköpfe und Klistiere mittelalterlicher Bader. Zum anderen unterstützt das Land Rheinland-Pfalz die Wiedereröffnung durch eine Förderung von 250 000 Euro zur Umsetzung Corona-bedingter Investitionen. Dazu gehört die komplette WLAN-Versorgung des Museums, so dass die Besucher den Audio-Guide ebenso über ihr eigenes Smartphone ansteuern können wie die Touchpads mit Erklärungen zu den Exponaten in der Ausstellung. Das Museum war seit 14. März geschlossen.