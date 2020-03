Meet Mannheim – Miteinander für Ihren Kongress

meet mannheim ist die in 2014 durch die m:con initiierte Kooperation aller relevanten Akteure Mannheims aus Hotellerie, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Nimmt man die Angebote der Partner von „meet mannheim“ wahr, lernt man die Quadratestadt in all ihren Facetten kennen: „Das beginnt beim öffentlichen Nahverkehr über das Hotelzimmer und die Shoppingmöglichkeiten bis hin zum Kulturprogramm in den Museen und im Nationaltheater“, so m:con Geschäftsführer Bastian Fiedler.

Durch die Zusammenarbeit der m:con und ihrer Kooperationspartner profitieren die Kongressveranstalter von einem funktionierenden Netzwerk örtlicher Leistungsträger. Gemeinsam arbeiten die Mitglieder von „meet mannheim“ an immer wieder neuen kreativen Ansätzen, um die Stadt auch in Zukunft interessant für Großkongresse zu gestalten und als Kongressstandort im internationalen Wettbewerb zu festigen.