Mehr als 11.000 Euro Schaden nach Einbruch in Einfamilienhaus

Bobenheim-Roxheim.Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bobenheim-Roxheim ist am Mittwoch ein Schaden von mehr als 11.000 Euro verursacht worden. Wie die Polizei mitteilte, versuchten die bislang unbekannten Täter zwischen 9 und 12 Uhr zunächst zwei Terrassentüren aufzuhebeln. Dies misslang. Sie gelangten im Anschluss über das Schlafzimmerfenster in das Haus.

Die Einbrecher durchwühlten mehrere Zimmer und entwendeten rund 8.000 Euro Bargeld sowie Gold- und Silberschmuck in bislang unbekannter Schadenshöhe. Am Wohnhaus selbst entstand zudem ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 06233 3130 oder 06237 9341100 an die Polizei zu wenden. Auch per E-Mail werden Hinweise entgegengenommen.