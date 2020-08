Mehr als 37 000 Kinder werden eingeschult

Rheinland-Pfalz.Für 37 100 Kinder in Rheinland-Pfalz beginnt an diesem Dienstag (8 Uhr) das Schulleben. Die Einschulungsfeier ist meist vorgesehen mit Schultüte und Mund-Nasen-Schutz - je nach Grundschule aber womöglich ohne Begleitung durch Geschwister, Patenonkel und Tante, Oma und Opa. Wie genau die Einschulung gestaltet wird, entscheidet jede Grundschule für sich. "Wahrscheinlich können die Feiern nicht so stattfinden wie im letzten Jahr", sagte die Abteilungsleiterin im Bildungsministerium, Elke Schott.

Die Zahl der Einschulungen ist damit im Vergleich zum vergangenen Schuljahr um 1450 gestiegen. Der Trend der Vorjahre setzt sich also weiter fort, während die Zahl der Schüler insgesamt rückläufig ist. "Herzlich Willkommen in der Schule", sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) den neuen Schülerinnen und Schülern.