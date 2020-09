Ludwigshafen.Rhein-Pfalz-Kreis setzt ab Montag zusätzliche Schulbusse ein. Hintergrund sind Probleme mit der Einhaltung der Corona-Regeln. Wie eine Sprecherin mitteilte, haben Mitarbeiter an verschiedenen Ein- und Ausstiegspunkten die Situation in den Bussen kontrolliert. Als Ergebnis werde es nun Verstärkungen auf der Linie 586 Gronau – Schifferstadt am Vormittag sowie von Limburgerhof nach Rheingönheim (Linie 582) geben.