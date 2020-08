Mehrere Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Neulußheim.Unbekannte haben am Wochenende in Neulußheim mehrere Autos beschädigt. Wie die Polize mitteilte, zerkratzten die Täter zwischen 21 Uhr am Freitagabend und 7 Uhr am Samstagmorgen mindestens sechs geparkte Fahrzeuge in der Rhein- und in der Wingertstraße. Die Kratzer sind bis zu zwei Meter lang und decken dabei die komplette Fahrzeugseite ab. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen sowie weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06205/31129 zu melden.