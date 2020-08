Mehrere E-Scooter-Fahrer alkoholisiert unterwegs

Heidelberg.Die Polizei hat in Heidelberg in den Nächten auf Sonntag und Montag bei E-Scooter-Fahrern Alkoholkontrollen durchgeführt. Dabei wurden nach Behördenangaben insgesamt neun Personen erwischt, die etwas zu tief ins Glas geschaut hatten. Bei drei Personen ergaben Vortests jeweils eine erhebliche Alkoholkonzentration – in einem Fall über 1,8 Promille. Ihnen wurden zusätzlich Blutproben entnommen. Bei allen anderen blieb es beim Alkoholtest.



Die jeweiligen Fahrerlaubnisbehörden sollen nach Abschluss der Ermittlungen informiert werden.