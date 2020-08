Mehrere E-Tretroller-Fahrer unter Drogeneinfluss – 3000 Strafe plus Fahrverbot

Ludwigshafen.Zwei 21-Jährige sind unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter in Ludwigshafen unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Vorfall am Donnerstag gegen 2 Uhr bereits das vierte Mal, dass die Beamten in der vergangenen Woche E-Tretroller-Fahrer aufgrund von Drogeneinfluss in Ludwigshafen aus dem Verkehr gezogen hatten. Am Samstag waren ein 30-Jähriger in der Uhlandstraße und am Dienstag ein 44-Jähriger in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße kontrolliert worden. Bei allen vier Fahrern zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf THC. Die Fahrer müssen nun mit einer Geldstrafe von bis zu 3000 Euro und einem Fahrverbot rechnen.