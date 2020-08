Mehrere Einbruchsversuche am Riesenrad

Bad Dürkheim.In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es im Bereich des Riesenrades in Bad Dürkheim, das auf dem Wurstmarktplatz steht, zu mehreren Einbruchsversuchen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten die unbekannten Täter zwischen 21.30 Uhr am Dienstag und Mittwoch 9.30 Uhr die Tür zum Getränkeautomaten und die eines Baucontainters aufzubrechen. Zusätzlich wurde versucht, mehrere Baucontainer, die hinter den Salinen stehen, aufzubrechen - auch hier scheiterten die Täter. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06322/9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.