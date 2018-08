Anzeige

Mannheim.Beim Zusammenstoß zweier Straßenbahnen in der Mannheimer Innenstadt sind heute Morgen mehrere Fahrgäste verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine Straßenbahn der Linie 5 nahe der Haltestelle Kunsthalle auf einen in Richtung Hauptbahnhof vorausfahrenden Expresszug auf. Es sind zehn Rettungswägen im Einsatz. Mehrere Personen wurden verletzt. Der Kaiserring ist zwischen Tattersall und Bismarckstraße für die Linksabbieger in Richtung Reichskanzler-Müller-Straße gesperrt.