Meier und Gíslason: Achtung, Verwechslungsgefahr

Mannheim/Sandhausen.Manch einer wird sich am Freitagmorgen verwundert die Augen gerieben haben: Ist ein isländischer Fußball-Nationalspieler etwa der neue Nachtbürgermeister von Mannheim? Der frisch gewählte "Night Mayor" Hendrik Meier und der Fußballer Rúrik Gíslason sehen sich nämlich überraschend ähnlich.

Viel scheint die beiden Männer auf den ersten Blick nicht zu verbinden. Der eine ist gerade mit dem SV Sandhausen in das Trainingslager im Allgäu aufgebrochen, der andere ist nun der Herr über das Mannheimer Nachtleben. Und während der eine auf der Internetplattform Instagram bereits 1,3 Millionen Fans hat, muss der andere noch um seine Anerkennung kämpfen. Nicht jeder ist nämlich von der Idee des Nachtbürgermeisters angetan.

Was ist es also, das die beiden Herren verbindet? Die Antwort ist einfach: ihr Aussehen. Beide sind groß und schlank, haben dunkelblonde Haare, einen sauber gestutzten Bart und tragen einen Dutt oder einen Zopf. Außerdem sind beide in der Region verankert: Der 30-jährige isländische Fußballer Rurik Gislason steht nämlich beim SV Sandhausen unter Vertrag. Der 27-jährige Hendrik Meier ist Student an der Popakademie und selbstständiger Agent im Showgeschäft.