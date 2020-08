Metropolink Festival - Zugabe mit Samy Deluxe

Heidelberg.Eigentlich ist das Streetart-Festival am Sonntag in Patrick-Henry-Village zu Ende gegangen. Doch am heutigen Donnerstag gibt es wegen des großen Erfolgs eine Zugabe: Unter dem Motto „Metropolink Deluxe“ tritt Deutsch-Rapper Samy Deluxe auf. Einlass ist ab 18 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr.

„2020 ist nicht nur das Jahr einer der größten Pandemien, sondern auch ein Jahr der kulturellen Trockenzeit. Unglaublich viele Auftritte mussten abgesagt werden, sehr schmerzhaft für Künstler, Veranstalter und Publikum“, erklärt Pascal Baumgärtner, Kurator des Festivals. Dass das „Metropolink“ stattfinden konnte, „darüber sind wir sehr glücklich. Die vielen Mühen haben sich gelohnt“, fügt er hinzu. Jeder Abend sei ausverkauft gewesen.

Wegen der Corona-Vorgaben durften pro Abend maximal 500 Gäste auf das Festivalgelände gelassen werden. Unter anderem sind 23 großformatige Streetart-Werke bei dem Festival in der ehemals amerikanischen Siedlung entstanden. Auch im Heidelberger Hauptbahnhof gibt es einen neuen Hingucker: Er stammt vom spanischen Duo „PichiAvo“.

Tickets gibt es unter https://bit.ly/2YcHEB0.