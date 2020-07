Metropolregion: So liftet sich die S-Bahn Rhein-Neckar

Rhein-Neckar.Mehr Steckdosen, kostenfreies WLAN sowie ein modernes Fahrgastinformationssystem – in Ludwigshafen sind die ersten drei von 57 neuen Fahrzeugen der S-Bahn-Rhein-Neckar eingetroffen. Darüber informierte die Deutsche Bahn am Freitag. Der Hersteller Siemens Mobility will bis zum Betriebsstart am 13. Dezember weitere 38 Züge ausliefern. Die übrigen 19 sollen 2021 folgen. Die drei schon vorhandenen Triebwagen stünden nun für die Ausbildung der Lokführer und Zugbegleiter zur Verfügung.

Nach Mitteilung der Bahn investieren die Aufgabenträger in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen insgesamt 270 Millionen Euro in die Beschaffung der 70 Meter langen Neufahrzeuge. Sie haben 200 Sitzplätze, 26 Fahrradstellplätze und sind für eine Höchstgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometer ausgelegt. An Bahnsteigen mit einer Höhe von 76 Zentimetern bieten sie einen stufenlosen Ein- und Ausstieg.

Das Außendesign sei im Auftrag der drei Aufgabenträger in den jeweiligen Bundesländern entwickelt worden und integriere die bestehenden Designelemente von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Gemäß dem neuen Verkehrsvertrag mit DB Regio Mitte werden die Fahrzeuge ab Dezember 2020 in Baden-Württemberg sowie Südhessen auf den S-Bahn-Linien S5/S51 zwischen Heidelberg und Eppingen/Aglasterhausen sowie der neuen S9 zwischen Groß-Rohrheim und Karlsruhe zum Einsatz kommen. Auf dem Abschnitt Mannheim – Bensheim wird es im ersten Betriebsjahr noch einen Mischverkehr geben. Von der Fahrzeugumstellung nicht betroffen ist etwa der Verkehr zur BASF zwischen Germersheim und Mannheim.