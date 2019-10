Mias Mörder tot in Gefängniszelle aufgefunden

Schifferstadt.Der verurteilte Mörder der 15-jährigen Mia aus Kandel ist am Donnerstagmorgen tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, hat sich der aus Afghanistan stammende Mann ersten Erkenntnissen zufolge in seiner Zelle in der Jugendhaftanstalt Schifferstadt erhängt.

Suizidale Absichten bei dem Häftling waren nach Auskunft der Anstaltsleitung nicht erkennbar, heißt es in der Mitteilung. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die genauen Todesumstände zu klären. Der Leichnam soll am Freitag im rechtsmedizinischen Institut in Mainz obduziert werden.