Millionen-Plus für Mannheimer Haushalt - aber Verluste drohen

Mannheim.Gute und schlechte Nachrichten sind bisweilen nicht weit voneinander entfernt. Im Bericht über die Mannheimer Haushaltszahlen fürs erste Halbjahr 2019, der an diesem Dienstag auf der Tagesordnung zur öffentlichen Sitzung des neuen Gemeinderats (16 Uhr, Stadthaus in N1) steht, beträgt die Entfernung nur ein paar Zeilen. Die Entwicklung ist demnach zunächst einmal positiv: Der sogenannte Ergebnishaushalt, in dem Einnahmen und Ausgaben der Kommune gegenüberstehen, weist im Vergleich zu den ursprünglichen Annahmen ein Plus von knapp 57 Millionen Euro aus. Grund dafür sind in erster Linie höhere Zuwendungen für die Stadt aus dem Länderfinanzausgleich. Rund 30 Millionen davon sind allerdings bereits verplant - für Projekte, die bislang nur „teilfinanziert“ seien, wie Kämmerer Christian Specht (CDU) dieser Zeitung auf Anfrage erklärte. Als Beispiel nannte er die Sanierung des Nationaltheaters, den Umbau der B 38, die Buga, das Klinikum und die Sanierung von Schulen.

Der Rest von 27 Millionen und weitere rund 5,5 Millionen Euro unter anderem aus Abschreibungen sollen als Reserve zurückgelegt werden - denn die Einnahmen werden wohl nicht weiter so sprudeln wie bisher, wie die Vorlage ausführt: Die Steuerschätzung vom Mai dieses Jahres geht demnach von weniger Einnahmen aus, das Minus summiert sich laut der Vorlage für Mannheim bis zum Jahr 2023 auf knapp 56 Millionen Euro.

Bei der Gewerbesteuer - also der Steuer, die die Unternehmen in der Stadt zahlen - rechnet Specht damit, dass die städtischen Prognosen für 2019 gerade so eingehalten werden. Der Blick in die Zukunft allerdings mache Sorgen, so der Kämmerer. „Es gibt klare Anzeichen dafür, dass es nicht so gut weitergeht wie bisher.“ So reduzierten Unternehmen ihre Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer - die schwächelnden Konjunktur zeichnet sich also auch hier bereits ab.