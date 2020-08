Mindestens 18 Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Zwischen Dienstag- und Mittwochabend sind in Ludwigshafen mindestens 18 Autos durch Unbekannte beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die Fahrzeuge in der Klosterstraße sowie der Rheinstraße abgestellt. Die Tatzeit liegt zwischen 22 Uhr am Dienstag und 20.30 Uhr am Mittwoch. Die Höhe des Schadens lässt sich bisher noch nich beziffern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.