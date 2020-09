Altrip.3,15 Promille ergab der Atemalkoholtest bei einem 52-jährigen Autofahrer am Samstagabend in Altrip. Wie die Polizei berichtet, war der Mann einem anderen Verkehrsteilnehmer aufgefallen, als er ihm gegen 23 Uhr in Schrittgeschwindigkeit auf seiner Spur entgegenkam. Der auffällige Fahrer befuhr die Ortsstraße in Richtung Altrip und konnte auf einem Parkplatz in der Speyerer Straße kontrolliert werden.