Mit 3,5 Promille auf Diebestour

Speyer.Ein hochalkoholisierter Mann hat am Donnerstagmorgen in der Speyerer Innenstadt mehrere Waren aus einem Drogeriemarkt entwendet. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der 22-Jährige gegen 9.20 Uhr in einem Geschäft in der Maximilianstraße und nahm ein Parfüm und eine Sonnenbrille an sich. Ohne zu zahlen verließ er den Laden und ging zu Fuß davon. Eine Streife konnte den Mann auf Höhe der Alten Münz stellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,5 Promille.