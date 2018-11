Mit Aenne Burda auf dem roten Teppich

Schwetzingen/Offenburg..Farbe, Chic und den Spaß an der Mode wollte Aenne Burda den Frauen der Nachkriegszeit zurückbringen. Die richtige Idee zur richtigen Zeit. Dass modische Kleidung mit den Burda-Schnitten für jede Frau erschwinglich wurde, gab vielen Auftrieb und Selbstbewusstsein – und machte Aenne Burda zur erfolgreichen Geschäftsfrau und Inkarnation des deutschen Wirtschaftswunders.

Ihr Unternehmergeist ist bis heute legendär. Würde Aenne Burda im Jahr 2018 leben, wäre sie ein Star der Start-up-Szene. Ein Beispiel für Emanzipation war die erfolgreiche Unternehmerin schon zu ihrer Zeit. Jetzt hat das SWR das Leben von Aenne Burda verfilmt und in einen tollen Zweiteiler gepackt. In der Hauptrolle ist Katharina Wackernagel zu sehen. Und zwei Leser unserer Zeitung dürfen bei der exklusiven Premiere am Dienstag, 20. November, in Offenburg dabei sein und treffen Katharina Wackernagel persönlich beim „Meet & Greet“.

Große Premierenfeier

Video Lokales Trailer zu "Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau" Zwei Leser unserer Zeitung dürfen bei der exklusiven Premiere am Dienstag, 20. November, in Offenburg bei der Premiere Katharina Wackernagel beim „Meet & Greet“ treffen. Zwei Leser unserer Zeitung dürfen bei der exklusiven Premiere am Dienstag, 20. November, in Offenburg bei der Premiere Katharina Wackernagel beim „Meet & Greet“ treffen.

Vor der TV-Ausstrahlung feiert „Aenne Burda – die Wirtschaftswunderfrau“ in der Oberrheinhalle Premiere. 1200 geladene Gäste werden Katharina Wackernagel (Aenne Burda) und Fritz Karl (Franz Burda) auf der Großleinwand begleiten. 1 x 2 Gewinner der Schwetzinger Zeitung können mit dabei sein, erleben einen unvergesslichen Abend mit rotem Teppich, Stars und Glamour sowie prickelnder Atmosphäre der 1950er Jahre. Das exklusive „Meet and Greet“ findet bereits um 16.30 Uhr statt, die Premiere beginnt um 18 Uhr. Die Gewinner müssen also rechtzeitig in Offenburg sein.

Zum Film: Katharina Wackernagel steht als Aenne Burda im Mittelpunkt des Zweiteilers über die Offenburger Verlegerin, die mit Burda Moden ein Verlagsimperium aufbaute und das Selbstschneidern nach Schnittmusterbögen populär machte. Der Film blendet in die 1940er Jahre zurück. Anna Burda ist mit dem Drucker und Verleger Franz Burda verheiratet, dessen Betrieb im Wiederaufbau schnell wieder prosperiert. Aber das wohlsituierte Leben einer Verlegergattin genügt Anna nicht. Sie träumt davon, für die sich langsam von den Kriegswunden erholende deutsche Gesellschaft eine stilbildende Modezeitschrift ins Leben zu rufen. Franz ist dagegen, dem Patriarchen missfällt die Idee einer arbeitenden Ehefrau.

Als Anna entdeckt, dass Franz mit seiner ehemaligen Sekretärin nicht nur eine langlaufende Beziehung, sondern auch eine Tochter hat, die so alt ist wie ihr jüngster Sohn, ist sie tief betroffen. Völlig außer sich ist sie, als sie erfährt, dass er seiner Geliebten eine Modezeitschrift finanziert. Dabei war das ihre Idee! Anna stellt ihren Mann vor die Wahl: Entweder die Scheidung – oder er überschreibt ihr den Verlag der Konkurrentin. Kompromisslos vertreibt sie ihre Gegenspielerin und fängt sofort an, das Blatt nach ihren Vorstellungen umzuformen. Sie, die selbst gar nicht nähen kann, ist entschlossen, Frauen Schnitte zur Verfügung zu stellen, die jede umsetzen kann.

Anna nimmt ihr Leben selbst in die Hand, nennt sich ab sofort Aenne, aus der Gattin wird die erfolgreiche Geschäftsfrau. Dennoch bleiben Aenne und Franz Burda ein Paar: Aus der bürgerlichen Ehe wird die Gemeinschaft zweier Alphatiere, die einander nichts schenken und doch immer verbunden bleiben.

Das Drehbuch zu „Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau“ schrieb Regine Bielefeldt, Franziska Meletzky ist die Regisseurin des aufwändigen Zweiteilers, den Knut Loewe und Katharina Ost ausstatteten. Neben Katharina Wackernagel und Fritz Karl spielen Luise Wolfram, Annika Olbrich, Christoph Glaubacker, Cornelia Gröschel, Jean-Yves Bertheloot, Michele Cuciuffo, Hansa Czypionka und andere mit.

Das Erste zeigt die Produktion am 5. und 12. Dezember um 20.15 Uhr. Im Anschluss an den zweiten Teil folgt um 21.45 Uhr die SWR-Dokumentation „Aenne Burda – Die Königin der Kleider“ von Sigrid Faltin. zg

Schreiben Sie uns bis Freitag, 9. November, warum Sie zur Premiere wollen: sz-gewinnspiel @schwetzinger-zeitung.de