Mit E-Roller gestürzt - Mann erleidet schwere Gesichtsverletzung

Heidelberg.Schwere Verletzungen hat ein 37-Jähriger erlitten, der in der Nacht auf Donnerstag mit einem E-Scooter gestürzt ist. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen beobachtet, wie er in der Bergheimer Straße gegen die Bordsteinkante des erhöhten Gleisbereichs stieß. Der Mann stürzte und blieb reglos auf der Straße liegen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik, wo eine Fraktur im Gesicht festgestellt wurde. Da der Verunglückte nach Alkohol roch, sei eine Blutprobe entnommen worden. Die Ermittler untersuchen, ob er während der Fahrt unter Alkoholeinfluss stand und ermitteln wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.