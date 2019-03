Mit gestohlenem BMW auf Werksgelände gefahren: 15-Jähriger in U-Haft

Mannheim.Weil er mit einem Komplizen einen gestohlenen BMW auf das Werksgelände von John Deere auf dem Lindenhof gefahren haben soll, sitzt ein 15-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Der Jugendliche steht auch im Verdacht, im Januar einen Linienbus gestohlen zu haben. Das Fahrzeug war damals völlig zerstört worden, der Fall hatte für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Der Sachschaden wurde auf 500.000 Euro geschätzt.

Zunächst hatten die Beamten den 14-jährigen mutmaßlichen Komplizen des 15-Jährigen ermittelt, am Donnerstagmorgen stellten sich die beiden Tatverdächtigen, wie aus einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervorgeht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim war der 15-Jährige am Freitagmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt worden, welcher Haftbefehl erließ. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und die Polizei mitteilten, steht der Deutsche im dringenden Verdacht, sich am Dienstagabend nach 19 Uhr gemeinsam mit einem Komplizen durch das Aufschneiden eines mit Draht gesicherten Bauzauns Zutritt zum Gelände einer Autowerkstatt in Mannheim-Rheinau verschafft zu haben. Anschließend sollen die beiden Tatverdächtigen ein Metalltor aufgehebelt und aus den Räumlichkeiten mehrere Wertsachen entwendet haben. Der 15-Jährige soll diesmal einen BMW im Wert von 6.500 Euro vom Werkstattgelände gestohlen haben.

Fahrzeug des Werkschutzes gerammt

Am Folgetag soll der Tatverdächtige dann gegen 16.30 Uhr zwei Kennzeichenschilder von einem geparkten Pkw abmontiert und diese an den entwendeten BMW angebracht haben. Im Anschluss soll der 15-Jährige mit seinem mutmaßlichen Komplizen erst durch Mannheim und gegen 21.30 Uhr auf das Werksgelände in Mannheim-Lindenhof gefahren sein. Dabei soll er ein Fahrzeug, besetzt mit zwei Angehörigen des Werkschutzes, gerammt und dadurch die Insassen verletzt haben. Anschließend soll der Tatverdächtige den gestohlenen BMW hinter einer Lagerhalle abgestellt haben und gemeinsam mit seinem mutmaßlichen Komplizen über eine Mauer geflüchtet sein.