Mit Haftbefehl gesuchter Fahrraddieb festgenommen

Bürstadt.Ein mit Haftbefehl gesuchter Fahrraddieb ist auf dem Parkplatz eines Discounters in der Forsthausstraße in Bürstadt festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte gelang Zivilfahndern der Polizeidirektion Bergstraße der Zugriff am Donnerstag. Der 35-jährige Bürstädter war außer dem Diebstahl schon wegen anderen Straftaten polizeilich aufgefallen. Nach der Festnahme wurde er am Freitag beim Amtsgericht Lampertheim einem Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl bestätigte. Nun muss der 45-Jährige bis zum bevorstehenden Gerichtsverfahren ins Gefängnis. Zusätzlich wurden zwei neue Anzeigen gegen ihn aufgenommen. Denn: Bei der Festnahme war er im Besitz eines Mountainbikes, dass im Juli im Bereich Mannheim gestohlen worden war. Zudem hatte er ein Messer bei sich, das unter das Waffengesetz fällt.