Mit Michael Patrick Kelly werden Wünsche wahr

Schwetzingen.Konzert Nummer drei bei Musik im Park 2019 im Schwetzingen: Es war schon fast mystisch, wie die Sonnenstrahlen versuchten, sich an den dunklen Regenwolken vorbeizuschieben, als Michael Patrick Kelly am Freitag um 20 Uhr in das Scheinwerferlicht auf die Bühne springt. Mit "Lazarus", "Golden Age" und "Free" hat er die Fans im nicht ganz ausverkauften Schlossgarten sofort auf seiner Seite. Die

...