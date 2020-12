Mit Schokolade beschenkt

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes setzt seine Corona-Dankesaktion fort und verteilt 100 Schokoladengeschenke. „Auch während der zweiten Coronawelle leisten Menschen an den unterschiedlichsten Stellen Herausragendes, ob am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft oder in den Familien. Umso mehr haben sie sich ein Dankeschön verdient – und das ist an Nikolaus natürlich aus Schokolade“, so Kartes. Er bittet um Infos in einer kurzen E-Mail an torbjoern.kartes@bundestag.de.