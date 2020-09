Mitarbeiter einer Kanalreinigungsfirma löschen Böschungsbrand

Germersheim.Mitarbeiter einer Kanalreinigungsfirma haben am Freitagnachmittag einen Brand an der B 9 gelöscht. Nach Angaben der Polizei meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen beginnenden Böschungsbrand in Fahrtrichtung Speyer. Eine Streifenwagenbesatzung sperrte daraufhin den rechten Fahrstreifen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hielten Mitarbeiter einer Kanalreinigungsfirma an der Brandstelle. Mit dem mitgeführten Wasser des Spezialfahrzeugs konnte das Feuer gelöscht und somit ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Der kurz darauf eintreffenden Feuerwehr blieben noch die Nachlöscharbeiten. Der Grund für den Brand konnte bislang nicht abschließend ermittelt werden.