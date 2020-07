Mobiles Corona-Testlabor an Mannheimer JVA

Mannheim.Die mobile Corona-Teststation CoVLAB - ein Truck, in dem innerhalb kürzester Zeit, mehrere Personen auf Covid-19 getestet werden können - hat am Morgen mit der Mannheimer JVA die erste Station angefahren. Das durch die Baden-Württemberg Stiftung gemeinsam mit den medizinisch-diagnostischen Instituten der Universitätsmedizin Mannheim realisierte Projekt soll an Brennpunktorten wie Justizvollzugsanstalten oder Pflegeheimen anhalten, damit dort zuverlässige Schnelltests durchgeführt werden können. Guido Wolf, Justizminister des Landes Baden-Württemberg, hat am Morgen in Mannheim das CoVLAB eröffnet. Direkt im Anschluss ließen sich die ersten Bediensteten der JVA Mannheim freiwillig testen. Pro Tag können aktuell bis zu 384 Testungen im CoVLAB stattfinden. Geplant ist, das Projekt auf mehr als 500 Tests pro Tag auszubauen. „Justizvollzugsanstalten gehören zu den besonders sensiblen Einrichtungen, die durch einen Infektionsausbruch empfindlich getroffen werden könnten“, sagte Justizminister Guido Wolf bei seinem Besuch in Mannheim.

„Die zur Verfügung stehenden Raumkapazitäten sind begrenzt, konsequentes Abstandwahren ist kaum möglich. Entscheidend ist deshalb, dass wir effektive Maßnahmen ergreifen, um zu vermeiden, dass das Virus überhaupt in die Anstalt hineingelangt." In der Mannheimer JVA sind bisher sechs Gefangene sowie sechs Bedienstete positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Entlassvorbereitungsabteilung (EVA) wird seit März als Isolierabteilung genutzt. Neuzugänge und Häftlinge, die Symptome aufzeigen oder erkrankt sind, werden dort gesondert untergebracht. Über mehrere Wochen hinweg waren aufgrund der Pandemie Besuche in der JVA verboten. Mittlerweile sind in Einzelfällen wieder Besuche zugelassen, allerdings nur von einer Person, die entweder mit dem jeweiligen Gefangenen direkt verwandt oder verheiratet sein muss.

Kinder dürfen ihre Väter derzeit nicht in der JVA besuchen. Die JVA Mannheim hat für einige Gefangene den Videotelefondienst "Skype" eingerichtet, so dass auf diese Weise der Kontakt zu Nahestehenden aufrecht erhalten werden kann. Angestellte der Justizvollzugsanstalten gehören zur systemrelevanten Berufsgruppe. „Als hoch spezialisierte Arbeitskräfte wären sie im Krankheitsfall nur sehr schwer zu ersetzen“, betonte der Landesvorsitzende des Bundes der Strafvollzugsbediensteten Alexander Schmid, sich von der mobilen Teststation ebenfalls vor Ort ein Bild machte. Die Ergebnisse der im CoVLAB durchgeführten Tests werden noch am Tag der Abnahme übermittelt – im Einzelfall könne der gesamte Prozess von der Probenentnahme und Laboranalyse in weniger als 60 Minuten abgewickelt werden“, erklärte Professor Dr. Michael Neumaier, medizinisch-wissenschaftlicher Leiter von CoVLAB.