Möglicher Bombenfund in Landau: Freilegung am Sonntag

Landau.Nach dem Fund einer möglichen Bombe soll der Kampfmittelräumdienst diese am Sonntag freilegen. Wie die Stadt Landau am Dienstag in einer Presseerklärung mitteile, soll die Freilegung zeigen, ob es sich bei dem Pfund um einen Bomben-Blindgänger handelt. „Sollte sich dies bewahrheiten, werden wir das weitere Vorgehen und den Fahrplan für die Entschärfung eng mit den Fachleuten des Kampfmittelräumdiensts abstimmen“, kündigten Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Ordnungsdezernent Lukas Hartmann an. Die Anomalie war bei Bauarbeiten in der Landauer Innenstadt Ende April gefunden worden.

Laut Pressemitteilung sei keine Evakuierung notwendig. Allerdings werden die unmittelbaren Anwohner des Grundstücks in der Königstraße 35 aufgefordert, ihre Häuer während der Freilegung zu verlassen. Das städtische Ordnungsamt wird ihnen per Schreiben weitere Informationen zukommen lassen. Auch muss für die Dauer der Freilegung die Königstraße im betroffenen Bereich für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.