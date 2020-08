Motorradfahrer stürzt steile Böschung hinunter – schwer verletzt in Klinik geflogen

Eberbach.Ein 54-jähriger Motorradfahrer hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Eberbach schwer verletzt. Er wurde nach Polizeiangaben mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Zuvor hatte er gegen 13 Uhr die Kontrolle über sein Zweirad verloren, kam von einer Linkskurve der K4114 ab und stürzte samt Motorrad eine steile Böschung zwischen Gaimühle und Reisenbach hinunter. Ihm gelang es, selbstständig die Böschung wieder hochzuklettern, Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe.

Das Motorrad wurde total zerstört geborgen. Während der Unfallaufnahme war die Strecke teilweise gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch 36 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach im Einsatz.