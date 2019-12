Musikpark Ludwigshafen: Wiedereröffnung an diesem Freitag

Ludwigshafen.Genau drei Wochen nach der Schließung feiert der Musikpark in Ludwigshafen heute seine Wiedereröffnung. "Liebe Gäste, wir dürfen heute ab 22 Uhr wieder öffnen und freuen uns, euch begrüßen zu dürfen", schreiben die Betreiber auf der Facebook-Seite der Diskothek. Am 22. November war der Club am Berliner Platz geschlossen worden, weil drei Fluchtwege auf der Rückseite unter der maroden und einsturzgefährdeten Hochstraße Süd liegen. Jetzt haben die Betreiber einen zusätzlichen Rettungsweg in Form einer Gerüst-Konstruktion bauen lassen, den die Stadt laut einer Mitteilung am Donnerstag genehmigt hat. Besucher und Mitarbeiter könnten das Gebäude nun bei einem Notfall über den Steg in Richtung Osten verlassen, heißt es darin.

Bauaufsicht und Feuerwehr hatten bei einem Termin am Donnerstag noch ein paar Optimierungen an der Konstruktion gefordert, die am Freitagvormittag umgesetzt worden seien, wie Musikpark-Geschäftsführer Michael Gebhardt auf Anfrage erklärt. "Nach der Bestätigung unseres Statikers steht der Wiedereröffnung nichts mehr im Wege", freute er sich.

Die Schließung war für die Mitarbeiter der Diskothek ein harter Schlag. 14 Festangestellte und 90 Aushilfen bangten um ihre Jobs, laut Gebhardt stand die Existenz des gesamten Betriebs auf dem Spiel. Im Gespräch hatte er vorgerechnet, dass dem Club monatliche Umsatzeinbußen von bis zu 400.000 Euro drohen könnten, zumal gerade die umsatzstärkste Jahreszeit sei. Den Musikpark besuchen an Wochenenden bis zu 3000 Menschen.

Ganz so viele werden es nun erstmal nicht sein, denn durch die neue Fluchtweg-Führung sind weniger Gäste zugelassen. "Es kann zu längeren Wartezeiten oder Einlassstopps kommen. Wir bitten um Verständnis", schreibt das Team bei Facebook. Das Motto der ersten Party nach drei Wochen: "Freitag der 13. - 13 Gründe zum Feiern". Der Hauptgrund für Geschäftsführung und Mitarbeiter ist sicherlich das Ende der langen Hängepartie.