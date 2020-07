Musikprojekt Schiller fasziniert mit „Lichtsommer“ vor 400 Autos beim Mannheimer Carstival

Mannheim.Er ist kein klassischer Show-Man, kein Entertainer, der eine Bühne mit seinem Ego vereinnahmt und sich dafür feiern lässt. Vielmehr wirkt Christopher von Deylen fast ein wenig schüchtern, auch nach über 20 Karrierejahren, als er seinem Publikum wiederholt und mit ausgesuchter Freundlichkeit für dessen Kommen dankt. Aber das Mastermind hinter dem Musikprojekt Schiller beweist an diesem Abend beim Mannheimer Carstival, dass es keine großen Popstar-Gesten braucht, um eine große Show zu liefern.

„Lichtsommer“ hat der 49-Jährige das Programmformat genannt, das seine elektronische Musik mit visuellen Effekten und Animationen auf der 300 Quadratmeter großen LED-Wand vereint. Rund 400 Autos haben sich hierfür auf dem Autokino-Areal auf dem Maimarktgelände eingefunden, dazu kommen die Besucher in den Lounge-Boxen vor der Bühne, die insgesamt bis zu 100 Besucher fassen. Der „Lichtsommer“ nimmt sie gleichsam mit auf eine Konzertreise, die in Klang und Bild an den Höhepunkten aus mehr als zwei Schiller-Dekaden Station macht. 1999 hatte Deylen (damals und bis 2003 noch zusammen mit Projektpartner Mirko von Schlieffen) den ersten Langspieler „Zeitgeist“ veröffentlicht. Mittlerweile sind es zehn Studioalben, auf denen der Keyboarder, Komponist und Produzent durch die sphärischen Klangwelten der elektronischen Ambient-, Pop- und New-Age-Musik reist und dabei Genre-Pionieren wie Kraftwerk, Jean-Michel Jarre oder Tangerine Dream Referenz erweist. Mit Letzteren setzt Deylen sich im zweiten Konzertteil in besonderer Weise ins Benehmen, in dem er Thorsten Quaeschning - seit 2015 musikalischer Leiter der legendären Elektronik-Formation - zu einem Live-Session auf der Bühne begrüßt.

In eigener Schiller-Sache reist er auf der Transitstrecke „Berlin – Moskau“, weiter nach „Shangri La“ und an die „Salton Sea“-Ufer und lässt seine charakteristische Soundfarbe „Ultramarin“ strahlen. Gleich zweimal bringt er den Klang der „Ruhe“ zu Gehör - zuletzt als abschließende Zugabe nach knapp zwei Konzertstunden. Begleitet wird von Deylen auf der weitläufigen Bühne von Cédric Monnier (Synthesizer und elektronischer Bass), Robin Tadic (Loops und Elektronik) und Oliver Keller (elektrische und akustische Gitarren); maßgeblich am Gelingen der Show sind zudem Licht-Designer John Davis und die Kölner „Laserfabrik“ sowie die Video- und Animations-Crew beteiligt: Die Visualisierungen auf und rund um die LED-Wand sind schlichtweg hervorragend inszeniert und untereinander wie auch auf die Musik abgestimmt. Die Video-Ingenieure lassen hier Natur-Impressionen auf digitale Strukturen und Architekturen treffen, computergenerierte Welten und Städte im Binärcode-Kosmos entstehen, wandeln gewissermaßen Mathematik in Bewegung, Formen und Farben um. Und einmal, als die Laserfächer nicht weit über den Autodächern durch die Dunkelheit tasten, kann man sich wie auf einer Tauchfahrt durch ein wundersam leuchtendes Klangmeer wähnen - ein faszinierender Moment.

Für uns gerät dieses Konzert mithin nicht nur zur bislang besten Schiller-Show, sondern zugleich zur überzeugendsten Carstival-Veranstaltung. Denn das Autokino-Format, das seiner grundsätzlichen Struktur nach ein geschlossenes Erlebnis-System ist, harmoniert trefflich mit dem Schiller-Universum, das eben nicht in die kollektive Party-Zone strebt, sondern vielmehr individuelle, kontemplative Traum-Räume öffnet. Von Deylen sicheres Gespür dafür, wie man Atmosphäre aufbaut und Gefühlsebenen anspricht, trifft in seinem Bühnen-Gast Thorsten Quaeschning auf einen geistesverwandten Counterpart: In ihren Echtzeit-Elektronik-Kompositionen kreieren die beiden fließende Sound-Schichten und Melodie-Muster, die sich ohne jede Eilfertigkeit ausbreiten und entwickeln können, die hypnotische Flächen ebenso wie treibend pulsierende Dynamik hervorbringen. „Es ist wirklich sehr besonders für uns und wir werden diesen Abend nie vergessen. Vielen, vielen Dank dafür“, sagt von Deylen kurz vor dem letzten regulären Stück. Jede Wette: Es dürfte vielen im Publikum genauso gehen.