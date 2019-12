Mutter in Heidelberg getötet: 21-Jähriger wegen weiterer Gewalttat unter Verdacht

Heidelberg.

Ende November hat ein 21-Jähriger im Heidelberger Stadtteil seine Mutter getötet. Im Zuge der Ermittlungen geriet der junge Mann als möglicher Täter einer weiteren Gewalttat in Heidelberg unter Verdacht. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, steht der 21-Jährige unter Verdacht, eine damals 28-Jährige Frau am frühen Morgen des 13. März 2019 angegriffen zu haben. Der Täter hatte sein Opfer damals geschlagen und gewürgt, ehe Passanten zur Hilfe eilten und ihn in die Flucht schlagen konnten. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Am Wochenende des 23. und 24. November 2019 hat der 21-Jährige mutmaßlich seine Mutter getötet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde die 58-jährige in ihrer Wohnung im Heidelberger Stadtteil Rohrbach erstochen. Der 21-Jährige leidet an einer psychischen Krankheit und hat die Tat gestanden. Er wurde am Donnerstagnachmittag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnete.