MVV: Aktionäre sollen wegen Coronavirus zuhause bleiben

Mannheim.Der Mannheimer Energieversorger MVV hat seine Aktionäre angehalten, wegen des Coronavirus an diesem Freitag nicht persönlich zur Hauptversammlung in den Rosengarten zu kommen. "So sehr wir uns unter normalen Umständen über die persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre in unserer Hauptversammlung freuen, so herzlich bitten wir sie ausdrücklich, in diesem Jahr davon abzusehen", erklärte ein Sprecher auf Anfrage.

Stattdessen will die MVV Angebote schaffen, wie Aktionäre auch ohne persönliche Teilnahme ihre Rechte wahrnehmen können - vor allem online. So wird die Hauptversammlung in gesamter Länge auf der Internetseite mvv.de live übertragen. "Das Aktionärsportal zur Beteiligung an den Abstimmungen werden wir bis zum Ende der Generaldebatte offen halten, so dass Anteilseigner auch sehr kurzfristig über ihre Stimmabgabe entscheiden können", erklärte der Sprecher weiter. Zudem sei möglich, die Stimme vorab per Briefwahl oder über die Bevollmächtigung eines Stimmrechtsvertreters abzugeben.

Im Rosengarten selbst soll es an diesem Freitag keine Stände mit Informationsangeboten geben. Auch auf das übliche warme Mittagessen wird verzichtet, stattdessen sind abgepackte Brötchen geplant. Die Gesundheit aller Teilnehmer habe höchste Priorität, sagte der Sprecher.

Börsennotierte Unternehmen sind rechtlich verpflichtet, innerhalb von acht Monaten nach dem Schluss des Geschäftsjahres eine ordentliche Hauptversammlung durchzuführen. Rein virtuell kann diese nicht stattfinden.