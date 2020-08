Nach Brand in Friesenheim - Bewohner soll Feuer gelegt haben

Ludwigshafen.Nach dem Brand einer Wohnung am Sonntagmorgen im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim geht die Polizei davon aus, dass der 70-jährige Mieter das Feuer vorsätzlich gelegt hat. Wie die Polizei mitteilte, ergaben die Ermittlungen, dass ein Fall von Brandstiftung vorliegt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal erließ der zuständige Richter die Unterbringung des Mannes in einem psychatrischen Krankenhaus. Der 70-Jährige wurde am Sonntag gegen 7.40 Uhr von der Feuerwehr schwer verletzt aus seiner Wohnung in der Friedrich-Profit-Straße geborgen. Den durch das Feuer verursachten Schaden schätzt die Polizei auf rund 80 000 Euro.