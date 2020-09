Nach Corona-Fall – Jugendhaus Erlenhof öffnet wieder

Mannheim.Nach einer zweiwöchigen Schließung startet das Jugendhaus Erlenhof am Dienstag, 8. September, wieder seine Freizeitangebote. Weil ein Besucher positiv auf das Coronavirus getestet wurde, blieb die Einrichtung in der Neckarstadt-West seit dem 27. August zu. Nach Angaben der Stadt vom Freitag öffnet das Jugendhaus nun wieder für sieben- bis 16-jährige Kinder und Jugendliche von Dienstag bis Freitag in zwei Einheiten – von 13.30 bis 15 Uhr sowie von 15.30 bis 17 Uhr. Dienstags und mittwochs ist das Jugendhaus Erlenhof von 18 bis 20 Uhr für Jugendliche ab 16 Jahren geöffnet. Es findet kein „offener Bereich“ statt.