Nach Demo für Anwältin: Anhängern drohen Strafen

Heidelberg.Die zwölfköpfige Ermittlungsgruppe "Römerstraße" hat nach Solidaritätsbekundungen am 15. April nun die ersten Teilnehmer identifiziert. Sie sollen auf dem Vorplatz des Polizeigebäudes in Heidelberg für die Rechtsanwältin Beate Bahner demonstriert haben. Damals hatten rund 150 Personen Bahner ihre Solidarität bekundet, die an dem Tag eine Anhörung bei den Beamten hatte. Gegen die Fachanwältin für Medizinrecht wird wegen ihres Aufrufs zur bundesweiten „Coronoia 2020“-Demo für Karsamstag ermittelt. Noch am selben Tag der Solidaritätsbekundungen hatte die Polizei eigenen Angaben zufolge unter der Leitung des Dezernats Staatsschutz eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Einige Anhänger auch bei anderen Demos in der Altstadt dabei

Insgesamt wurden bislang 200 Bilder und 270 Minuten Videoaufnahmen ausgewertet, die öffentlich verbreitet worden waren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Aufnahmen von mehr als 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern werten die Ermittler zurzeit aus. Bislang wurden den Angaben zufolge bereits 32 Personen identifiziert. Die Demonstranten waren den Ermittlern entweder namentlich bekannt, oder deren Identität konnte im Zusammenhang mit zwei darauffolgenden Kundgebungen in der Heidelberger Altstadt festgestellt werden, an denen sie auch teilgenommen hatten.

Ihnen wird nun vorgeworfen, gegen das Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit der Corona-Verordnung verstoßen zu haben. Gegen alle Identifizierten wollen die Beamten Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten an das Ordnungsamt der Stadt Heidelberg vorlegen.

Mindestabstand per 3D-Format überprüft

Um zu beweisen, dass die identifizierten Personen gegen das Mindestabstandgebot verstoßen haben, hat die zentralen Kriminaltechnik der Polizei mit Hilfe des Landeskriminalamts Stuttgart den Vorplatz des Heidelberger Polizeigebäudes im 3D-Format vermessen. Diese Auswertungen sollen in die Verfahren einfließen.

Die Recherchen der Ermittlungsgruppe "Römerstraße" dauern weiter an.