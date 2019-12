Nach Eilantrag: Stadt Ludwigshafen stoppt Fällung von Platanen

Ludwigshafen.Die Stadtverwaltung hat kurzfristig die für Montag geplante Fällung von 14 Platanen an der Dammstraße gestoppt. Gegen die Rodung, die als Vorbereitung für den Abriss der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd vorgesehen ist, hatten die Grünen und Piraten am Sonntagnachmittag eine Einstweilige Verfügung beim Verwaltungsgericht Neustadt beantragt. Die Kammer hatte nach Angaben einer Sprecherin der Stadt eine Frist zur Stellungnahme bis zum 30. Dezember eingeräumt.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) zeigt wenig Verständnis für das Vorgehen der Grünen und Piraten. "Im Interesse der Sicherheit aller sowie im Interesse der Gewerbetreibenden rund um den Berliner Platz sowie der Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs ist uns an einer schnellen Lösung des Problems gelegen." Die Stadt rechnet weiterhin damit, dass der Abriss der Hochstraße Süd Ende Januar beginnen könne und bis Mitte 2020 beendet sei.

Die Stadtratsfraktion Grüne Ludwigshafen und Piraten sei zwar ausdrücklich für den schnellen Abriss der Hochstraße, hatte es am Sonntag in einer Pressemitteilung geheißen. Eine Notwendigkeit der Baumfällungen sehen sie jedoch nicht. „Falls es bei der Abholzaktion um den notwendigen Platz für Abrissgeräte und Lkw gehen sollte, schlagen wir vor, den Abriss von der anderen Seite der Hochstraße Süd, auf der Höhe der Mundenheimer Straße, quer zur Dammstraße zu beginnen, um dann, statische Möglichkeiten vorausgesetzt, zunächst die Hochstraße in Richtung Konrad Adenauer Brücke abzureißen“, schrieb der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jens Brückner. Die mittlerweile getrennt arbeitenden Grünen im Rat dagegen bedauern die Entscheidung der Stadt und fordern, dass die Platanen vollwertig ersetzt werden sollen. Sie gehen aber nicht juristisch gegen die Entscheidung vor.

Die Pilzhochstraße als Teilstück der Hochstraße Süd hat massive statische Probleme und gilt als einsturzgefährdet. Der Stadtrat genehmigte in seiner Sitzung am 9. Dezember den Vorschlag der Verwaltung, zum sofortigen Abriss der Pilzhochstraße im Rahmen der Gefahrenabwehr und deren Ersatz durch einen Neubau.