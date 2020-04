Nach Messerangriff auf Ehefrau: Gericht verhängt hohe Haftstrafe

Mannheim. Am Mittag ist vor dem Mannheimer Landgericht ein 54-jähriger Bulgare zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass sich der Mann wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau schuldig gemacht hatte. Die Verteidigung hatte am Morgen auf versuchten Totschlag und drei Jahre plädiert. Die Staatsanwaltschaft war von versuchtem Mord ausgegangen und hielt fünf Jahre und neun Monate Haft für angemessen.

Der Angeklagte hatte gestanden, am 13. Oktober 2019 seine Frau mit einem Messer angegriffen zu haben. Das Paar war zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre lang verheiratet, wenige Wochen zuvor war die Frau aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und hatte sich von ihrem Mann getrennt. Der Messerangriff im Treppenhaus eines Hauses in der Neckarstadt war von einer Videokamera aufgezeichnet worden. Die Sequenz zeigte, dass der Mann einer Frau gefolgt war und dieser dann mehrere gezielte Hiebe versetzte – zunächst von hinten, dann auch von vorne. Danach flüchtete er. Wie sich später herausstellte, war bei der Tat die Messerklinge abgebrochen, beide Teile der Waffe konnten im Treppenhaus sichergestellt werden.

Aus Eifersucht gehandelt?

Die Staatsanwaltschaft nannte im Plädoyer die Mordmerkmale der Heimtücke sowie niedrige Beweggründe. Der Angeklagte sei eifersüchtig gewesen und davon ausgegangen, dass seine Frau bereits einen anderen Mann hat. Zudem habe er seine und die Familienehre retten wollen. Er hätte, wie es in osteuropäischen Ländern noch heute üblich sei, den Willen der Frau nicht akzeptiert und sie deshalb zur Rückkehr zwingen wollen.

Der Anwalt des Angeklagten widersprach diesen Ausführungen, schließlich sei die Frau schon ausgezogen gewesen und sie sei in ihrer Freiheit zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt gewesen.

Ehefrau als Nebenklägerin

Die Frau selbst war bei dem Prozess als Nebenklägerin aufgetreten. Persönlich konnte sie bei der Verhandlung nicht teilnehmen, weil sie krank ist. Sie hat sich, wie ihre Anwältin bestätigt, mittlerweile vollkommen von ihrem Ehemann und der Familie distanziert und lebt an einem unbekannten Ort. Sie selbst hatte nie Anzeige erstattet. Die Scheidung sei eingereicht.

Auch wenn die Frau gesund gewesen wäre, hätte sie vor Gericht geschwiegen und von ihrem Aussageverweigerungsrecht als Ehefrau des Angeklagten Gebrauch gemacht, berichtete ihre Anwältin. Die Geschädigte wollte auch nicht, dass ihre Nebenklagevertreterin im Plädoyer einen konkreten Strafantrag stellt.