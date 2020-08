Nach tödlichem Unfall wird Baggersee schon am Wochenende eingezäunt

Groß-Rohrheim.Nach einem tödlichen Badeunfall in einem Baggersee bei Groß-Rohrheim (Kreis Bergstraße) wird das Areal schon an diesem Wochenende eingezäunt. "Baden war da schon immer verboten", sagte der Bürgermeister der Gemeinde, Rainer Bersch, am Freitag auf Anfrage. Der See gehört zum Gelände einer Firma, die dort eine Kies-Betriebsstätte hat.

Am Samstag war ein 17 Jahre alter Nichtschwimmer in dem See ertrunken, der sich bei der Sommerhitze abkühlen wollte. Die alarmierten Rettungskräfte konnten den jungen Mann nur noch tot bergen. Am vergangenen Wochenende kam es dort auch zu Parkverstößen, allerdings habe es eine Rettungsgasse gegeben, sagte Bersch. Die Betreiberfirma will schon an diesem Wochenende das Gelände mit einem Bauzaun abriegeln.