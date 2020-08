Nach Unfall A6 zwischenzeitlich gesperrt

Sinsheim.Eine 36-jährige Frau hat in der Nacht auf Freitag auf der A 6 zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und kurzzeitig für Stau gesorgt. Gegen 0.40 Uhr überfuhr sie nach Angaben der Polizei zunächst mehrere Warnbaken, die am rechten Fahrbahnrand aufgestellt waren, und kollidierte später mit einer Betongleitwand. Dort kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto geborgen werden. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die A 6 wurde für die Bergung kurzzeitig in beide Richtungen voll gesperrt.