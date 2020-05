Nach Votum im Bildugsausschuss: Endgültiges Aus für Griechisch-Unterricht

Mannheim.Der Griechisch-Unterricht an der Waldhof-Grundschule in Mannheim wird beendet. Das entschlossen die Fraktionen von CDU und Grünen am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags von Baden-Württemberg. Der Mannheimer Landtagsabgeordnete und Bildungssprecher der SPD, Stefan Fulst-Blei, zeigte sich "entsetzt" über die Entscheidung, die gegen die Stimmen seiner Partei gefallen sei: "Das ist ein Skandal und ein Riesen Rückschritt in Sachen Integration und europäische Zusammenarbeit."

Nach seinem Dafürhalten werde der "seit 42 Jahren erfolgreich laufende Modellversuch letztendlich ohne wissenschaftliche Evaluation beendet." So könnten nicht einmal die Erkenntnisse für die Zukunft von bilingualer Beschulung gezogen werden, so der Sozialdemokrat. Mit der Einstellung des Unterrichts werde ein letzter kleiner "Leuchtturm" abgerissen und die Verantwortung zu Muttersprachenförderung einzig an die Konsulate übertragen. "Es bleibt eine große Enttäuschung und ein unwiderbringlicher Verlust für unsere Bildungslandschaft, nicht nur im Mannheimer Norden", so Fulst-Blei.