Nach Wohnungsdurchsuchung in Neckarstadt: Festgenommener wieder frei

Mannheim.Nach der Wohnungsdurchsuchung und der Festnahme am Freitagabend in der Mannheimer Neckarstadt-Ost hat das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg am Samstag Entwarnung gegeben. Ein Tatverdacht gegen den vorläufig Festgenommenen habe sich nicht ergeben, sagte ein Sprecher am Samstag. Der Mann wurde demnach bereits am Abend wieder entlassen. Zuvor war seine Identität überprüft worden.

Der LKA-Sprecher bestätigte einen Zusammenhang des Polizeieinsatzes in der Neckarstadt mit den laufenden Ermittlungen nach den Durchsuchungen in den vergangenen Tagen. Dabei hatte die Polizei bereits am Mittwochabend drei Terrorverdächtige festgenommen, vier Wohnungen waren in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis durchsucht worden.

In einem Anwesen in Plankstadt stellten Beamte eine Kalaschnikow samt Munition sicher. Die vollautomatische Waffe fällt unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Freitag mitteilten, stehen sie im Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Außerdem wird gegen sie wegen illegalen Waffenbesitzes ermittelt. Ein Richter hatte am Freitag Haftbefehl erlassen.