Germersheim.Zwei Personen, eine davon mit einer frischen Kopfwunde, sind von der Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr von der Polizei in einem offenstehenden Auto in der Germersheimer Innenstadt festgestellt worden. Wie die Beamten mitteilten, kam die Kopfwunde durch eine nächtliche Haartransplantation zustande. Eine weitere Person befand sich noch in der betreffenden Praxis und hätte ebenfalls eine Haartransplantation bekommen. Die Personen reisten aufgrund des günstigen Preises extra aus den Niederlanden nach Germersheim.