Nächtliche Unterbrechung der Linie 1 am Tatterstall

Mannheim.Aufgrund von nächtlichen Leitungsarbeiten in der Nähe der Haltestelle Tatterstall in Mannheim wird die Stadtbahnlinie 1 in den Nächten von Dienstag, 15. September, bis Freitag, 18. September, jeweils zwischen 1.30 und 3.30 Uhr unterbrochen. Nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH verkehren die Stadtbahnen in diesem Zeitraum in beiden Fahrtrichtungen nur zwischen Schönau und der Haltestelle Universität sowie zwischen Rheinau und der Haltestelle Hochschule. Von der Haltestelle Universität zur Hochschule und zurück fährt ein Bus als Schienenersatzverkehr (SEV). Dieser Ersatzbus steuert in Richtung Schönau die Haltestelle Tattersall am Bismarckplatz an, auf dem Weg nach Rheinau kann die Haltestelle Tattersall in oben genanntem Zeitraum nicht bedient werden.