Nah beim Kunden

Rüdinger baut Logistikparks mit mehreren Lagerhallen. Das bietet eine hohe Flexibilität bei Personaleinsatz, unterschiedliche Staplertechnik und Lagerplatzbewegung. Für die Logistiklager von Rüdinger ist Kundennähe genauso wichtig wie die Verkehrsanbindung.

Deshalb bietet das Unternehmen an fünf Standorten in der Region 100.000 Quadratmeter vollisolierte und temperaturstabile Lagerfläche für die Lagerung und Kommissionierung der Güter an.

Mithilfe der Lager-EDV mit Web-Zugriff können die Lagerbestände in Echtzeit abgerufen werden. Zudem ist es Kunden möglich, über die Lager- EDV Auslagerungen anzustoßen und den dazugehörigen Transport zu beauftragen.