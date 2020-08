Naherholungsgebiet Silbersee wegen Überfüllung gesperrt

Bobenheim-Roxheim.Das Naherholungsgebiet Silbersee in Bobenheim-Roxheim ist am heutigen Freitag wegen Überfüllung gesperrt worden. Das gab die Gemeindeverwaltung am Mittag bekannt. Durch Erreichen der Höchstzahl der Badegäste wäre bei weiterem Anstieg der Besucherzahlen die Einhaltung des Hygienekonzeptes für Badegewässer des Landes Rheinland-Pfalz nicht mehr gewährleistet, heißt es weiter in der Mitteilung der Gemeindeverwaltung Bobenheim-Roxheim.

